Сегодня "Карабах" примет "Кяпаз"

Сегодня состоится матч 17-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стадионе "Азерсун Арена" "Карабах" примет "Кяпаз". Игра начнется в 16:30.

Отметим, что перед началом матча "Карабах" с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице Азербайджанской премьер-лиги. "Кяпаз", имеющий девять очков, располагается на десятой позиции.

Мисли Премьер-лига

Второй круг, 17-й тур

24 января (суббота)

16:30. "Карабах" - "Кяпаз"

Судьи: Вугар Гасанли, Камран Байрамов, Гюльнура Акберзаде, Эльвин Байрамов

VAR: Раван Гамзазаде

AVAR: Парвин Талыбов

Инспектор судей: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

"Азерсун Арена"

Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Имишли" сыграл вничью с "Араз-Нахчываном" (2:2), а "Нефтчи" - с "Зиря" (0:0). 17-й тур завершится 25 января.