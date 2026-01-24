Сегодня "Карабах" примет "Кяпаз"
Сегодня состоится матч 17-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на стадионе "Азерсун Арена" "Карабах" примет "Кяпаз". Игра начнется в 16:30.
Отметим, что перед началом матча "Карабах" с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице Азербайджанской премьер-лиги. "Кяпаз", имеющий девять очков, располагается на десятой позиции.
Мисли Премьер-лига
Второй круг, 17-й тур
24 января (суббота)
16:30. "Карабах" - "Кяпаз"
Судьи: Вугар Гасанли, Камран Байрамов, Гюльнура Акберзаде, Эльвин Байрамов
VAR: Раван Гамзазаде
AVAR: Парвин Талыбов
Инспектор судей: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
"Азерсун Арена"
Отметим, что в ранее состоявшихся матчах тура "Имишли" сыграл вничью с "Араз-Нахчываном" (2:2), а "Нефтчи" - с "Зиря" (0:0). 17-й тур завершится 25 января.
