США пригрозили Канаде 100-процентными тарифами

Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде введением 100-процентных тарифов из-за её сотрудничества с Китаем.

Как сообщает Day.Az, об этом он написал в своём аккаунте в Truth Social.

Президент США предупредил премьер-министра Канады Марка Карни о том, что данное соглашение может поставить под угрозу его страну.

"Китай съест Канаду заживо, полностью проглотит её, включая их бизнес, социальный уклад и общий образ жизни", - говорится в публикации.