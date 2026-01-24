https://news.day.az/world/1811711.html США пригрозили Канаде 100-процентными тарифами Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде введением 100-процентных тарифов из-за её сотрудничества с Китаем. Как сообщает Day.Az, об этом он написал в своём аккаунте в Truth Social. Президент США предупредил премьер-министра Канады Марка Карни о том, что данное соглашение может поставить под угрозу его страну.
США пригрозили Канаде 100-процентными тарифами
Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде введением 100-процентных тарифов из-за её сотрудничества с Китаем.
Как сообщает Day.Az, об этом он написал в своём аккаунте в Truth Social.
Президент США предупредил премьер-министра Канады Марка Карни о том, что данное соглашение может поставить под угрозу его страну.
"Китай съест Канаду заживо, полностью проглотит её, включая их бизнес, социальный уклад и общий образ жизни", - говорится в публикации.
