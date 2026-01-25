Meta обвинили в мошенничестве из-за переписок в WhatsApp

Международная группа истцов подала в суд на компанию Meta Platforms Inc. из-за доступа компании к перепискам пользователей в мессенджере WhatsApp.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В WhatsApp используется сквозное шифрование, при котором сообщения доступны только отправителю и получателю.

В иске, поданном в окружной суд США в Сан-Франциско, группа истцов утверждает, что заявления Meta о конфиденциальности являются ложными. Они заявляют, что Meta и WhatsApp хранят, анализируют и имеют доступ практически ко всей частной переписке пользователей WhatsApp, и обвиняют компанию и их руководителей в мошенничестве в отношении миллиардов пользователей WhatsApp по всему миру.

Представитель компании Meta, которая приобрела WhatsApp в 2014 году, назвал иск "необоснованным" и заявил, что компания "будет добиваться применения санкций против адвокатов истцов".

Группа истцов, в которую входят представители Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки, считает, что Meta хранит содержимое переписки пользователей и что сотрудники компании могут получить к ней доступ. В жалобе упоминаются информаторы, которые помогли раскрыть эту информацию. Кто они, не уточняется.