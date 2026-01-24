В Казахстане вводят институт вице-президента

В Астане прошло первое заседание Комиссии по конституционной реформе, на котором был рассмотрен вопрос создания новой должности - вице-президента страны. Согласно обсуждаемой модели, вице-президент будет назначаться президентом Казахстана с согласия Курултая, принимаемого большинством голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, предполагается, что вице-президент будет представлять интересы Казахстана в международных отношениях по поручению главы государства, взаимодействовать от имени президента с Курултаем, правительством и другими государственными органами, а также сотрудничать с общественно-политическими, научными и культурными организациями как внутри страны, так и за рубежом. Иные полномочия будут определяться президентом.

Отдельно оговариваются ограничения: вице-президент не сможет быть депутатом, занимать оплачиваемые должности, вести предпринимательскую деятельность или состоять в политической партии на период исполнения своих полномочий.

Одновременно с этим из Конституции планируется исключить положения о должности Государственного советника.