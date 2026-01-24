Ожидается ли магнитная буря в выходные?

19-20 января на Земле была зафиксирована сильная магнитная буря.

Как передает Day.Az, со ссылкой на данные Британской геологической службы, в настоящее время ситуация постепенно стабилизируется, однако в ближайшие дни все ещё возможны периоды слабой геомагнитной активности.

По словам ученых, скорость солнечного ветра по-прежнему составляет около 500-550 км/с, что может вызывать магнитные бури уровня G1 (слабые). Согласно прогнозам, 24-25 января ожидается незначительная магнитная активность, при этом серьезного воздействия на Землю не прогнозируется.

Напомним, что 19 января также запомнилось редкой солнечной радиационной бурей уровня S4, которая стала самой мощной с 2003 года. Атмосфера и магнитное поле Земли надежно защитили людей на поверхности планеты, однако на больших высотах сохранялись повышенные риски для астронавтов и спутников.

Специалисты отмечают, что радиационные бури отличаются от геомагнитных явлений и имеют иные механизмы воздействия.