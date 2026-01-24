Нигерия получит военную технику из США
Соединенные Штаты обязались поставить Нигерии военную технику, включая излишки оборонного оборудования.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство информации и национального курса Нигерии.
"Соединенные Штаты... готовы предоставить Нигерии излишки оборонного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, США взяли на себя обязательство выполнить заказы по поставке военного оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты, запасные части и системы поддержки, закупленные Нигерией в течение последних пяти лет.
Заявление было сделано после встречи делегации США с советником по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду в столице Абудже.
