Нигерия получит военную технику из США

Соединенные Штаты обязались поставить Нигерии военную технику, включая излишки оборонного оборудования.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство информации и национального курса Нигерии.

"Соединенные Штаты... готовы предоставить Нигерии излишки оборонного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, США взяли на себя обязательство выполнить заказы по поставке военного оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, вертолеты, запасные части и системы поддержки, закупленные Нигерией в течение последних пяти лет.

Заявление было сделано после встречи делегации США с советником по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду в столице Абудже.