Скончалась актриса Масума Бабаева

Скончалась актриса Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя Масума Бабаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила руководитель пресс-службы театра Самира Ашраф.

По ее словам, актриса скончалась сегодня вечером после продолжительной болезни.