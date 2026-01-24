https://news.day.az/culture/1811706.html Скончалась актриса Масума Бабаева Скончалась актриса Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя Масума Бабаева. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила руководитель пресс-службы театра Самира Ашраф. По ее словам, актриса скончалась сегодня вечером после продолжительной болезни.
