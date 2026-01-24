В Гренландии появится структура по контролю за добычей ресурсов

Рамочное соглашение по Гренландии может включать создание специального органа по контролю за добычей ресурсов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такой орган будет контролировать "права на разведку" месторождений на острове. Он будет сформирован, чтобы не допустить участия Китая и России в добыче ресурсов, говорится в статье.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.