США рассматривают морскую блокаду Кубы из-за поставок нефти

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность морской блокады Кубы, чтобы остановить поставки нефти.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, США рассматривают новую тактику с целью смены руководства на острове, включая полный запрет импорта нефти. Идею поддерживает госсекретарь Марко Рубио, но окончательного решения пока нет.

Ранее Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, обвинив Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Президент подчеркнул, что после военной операции США в Венесуэле вероятность смены власти на Кубе возросла.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана не ведет переговоров с Вашингтоном, кроме технических контактов по миграции, но сохраняет готовность к диалогу.

Напомним, 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой были задержаны президент Николас Мадуро и его жена. Они предстали перед судом в Нью-Йорке, им инкриминируют участие в наркоторговле. Функции главы государства временно выполняет Делси Родригес.