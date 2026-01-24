В США отменили более восьми тысяч авиарейсов

Более восьми тысяч рейсов, запланированных на выходные, были отменены по всей территории США из-за снежного шторма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, предупреждение о сильном снегопаде распространяется от Нью-Мексико до Новой Англии. Зона предупреждения о снежном шторме охватывает около 140 млн человек.