https://news.day.az/tourism/1811658.html В США отменили более восьми тысяч авиарейсов Более восьми тысяч рейсов, запланированных на выходные, были отменены по всей территории США из-за снежного шторма. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, предупреждение о сильном снегопаде распространяется от Нью-Мексико до Новой Англии.
В США отменили более восьми тысяч авиарейсов
Более восьми тысяч рейсов, запланированных на выходные, были отменены по всей территории США из-за снежного шторма.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, предупреждение о сильном снегопаде распространяется от Нью-Мексико до Новой Англии. Зона предупреждения о снежном шторме охватывает около 140 млн человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре