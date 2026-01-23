Литературно-музыкальный вечер памяти Алиага Вахида прошел с аншлагом

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева при организации Nadir Events состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый творчеству выдающегося представителя классической азербайджанской поэзии, непревзойдённого мастера поэзии Алиага Вахида, сообщает Day.Az.

Вечер вел секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный деятель культуры Ильгар Фахми. Мероприятие открылось звучанием газели в исполнении самого поэта, что создало в зале особую, ностальгическую атмосферу. В своём выступлении ведущий подчеркнул значимость литературного наследия Алиага Вахида и неразрывную связь его творчества с народной музыкальной традицией.

В концертной программе приняли участие известные мастера искусств республики - народные артисты Назакет Теймурова, Гюльяз Мамедова, Тейюб Асланов и Забит Набизаде, заслуженный артист Илькин Ахмедов, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, а также Вяфа Везирова и Гусейн Меликов. В их исполнении прозвучали мугамные фрагменты и теснифы "Орта Сегях", "Махур-Ушшаг", "Шур", "Чахаргях", "Раст" и "Баяты-Шираз", которые были встречены зрителями с большим воодушевлением.

Особое впечатление на публику произвели газели Алиага Вахида в выразительном исполнении чтеца Гусейнага Асланова, сумевшего передать глубину философской мысли поэта. Выступления сопровождал ансамбль народных музыкальных инструментов под руководством народного артиста Эльчина Гашимова (тар) и заслуженного артиста Эльнура Ахмедова (кяманча), при участии Мехты Мамедализаде (канон), Фягана Алескерова (балабан) и Сиявуша Керимова (нагара).

Кроме того, в программе выступили заслуженные артисты Алиага Садиев (тар) и Хайям Мамедов (кяманча), а также Алтай Нифталиев (тар) и Араз Агаяров (кяманча), продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства.

