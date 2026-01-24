В США автомобиль протаранил ворота аэропорта

Легковой автомобиль врезался в ворота Детройтского аэропорта в США.

Как передает Day.Az, об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на представителей воздушной гавани.

По информации журналистов, транспортное средство протаранило вход в аэропорт и пробило билетную кассу.

В результате пострадали шесть человек.