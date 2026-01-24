https://news.day.az/world/1811630.html В США автомобиль протаранил ворота аэропорта - есть пострадавшие - ВИДЕО Легковой автомобиль врезался в ворота Детройтского аэропорта в США. Как передает Day.Az, об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на представителей воздушной гавани. По информации журналистов, транспортное средство протаранило вход в аэропорт и пробило билетную кассу. В результате пострадали шесть человек.
