Мэр Миннеаполиса потребовал от Трампа вывести федеральных агентов из города
Мэр Миннеаполиса (штат Миннесота) Джейкоб Фрей потребовал от президента США Дональда Трампа вывести федеральных агентов из города после очередного случая стрельбы, в результате которой погиб местный житель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"[Обращаюсь] к президенту Трампу. Пришло время действовать как лидеру. <...> Мы просим вас принять меры и вывести этих федеральных агентов", - сказал он на пресс-конференции.
Глава полиции города Брайан О'Хара в свою очередь сообщил, что погибшим оказался "37-летний житель Миннеаполиса, вероятно, американский гражданин". Он отметил, что понимает гнев местных жителей, но тем не менее просит участников акций протеста разойтись. "Сейчас у нас в городе проходит незаконный митинг, полиция неоднократно предупреждала толпу о необходимости разойтись. Мы просим избегать этого района или - если вы там находитесь - покинуть его. Мы просим сохранять спокойствие и не разрушать собственный город", - сказал О'Хара.
Ранее сотрудник пограничного патруля застрелил в Миннеаполисе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что федеральный агент действовал в целях самообороны. Оно сообщило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие.
