Турция продолжит борьбу с терроризмом в Сирии

Глобальная система, сформированная после Второй мировой войны, испытывает потрясения, и эта критика находит все большее признание на Западе.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что, несмотря на критику, в результате политики, осуществляемой Турцией, сегодня Сирия обрела свободу.

"Несмотря на жесткую критику, которую долгие годы высказывали в адрес сирийской политики Турции, сегодня режим в Сирии пал, сформировано новое правительство, близкое к Турции, усиливаются безопасность и стабильность. Борьба с террористическими организациями продолжается более решительно, и в частности, мы нацелены на полное искоренение терроризма на севере Сирии. Турция пожинает плоды шагов, предпринятых как во внутренней, так и во внешней политике, и подчёркивает, что проводит верную политику", - заявил Эрдоган.