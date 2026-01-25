В Гренландии бездомный оценил идею стать американцем за $1 млн

Бездомный житель Гренландии в ходе беседы с журналистами рассказал, что согласен стать американцем за $1 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бездомный. Я бы, конечно, принял это предложение", - сказал 40-летний мужчина, комментируя сообщения о возможной компенсации от президента США Дональда Трампа за присоединение Гренландии к его стране.

Житель острова подчеркнул, что ему важно перестать быть бездомным. Ему без разницы, будет ли он при этом считаться американцем или гренландцем.

Также журналисты поинтересовались у мужчины, как так получилось, что он хорошо говорит на английском языке. В ответ бездомный заявил, что говорит не по-английски, а по-американски.