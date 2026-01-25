Каким будет размер пенсии после январской индексации?

В редакцию портала Oxu24.com поступило обращение от читателя, который сообщил, что размер его пенсии составляет 434 маната, и поинтересовался, какой будет сумма выплат с января.

Как сообщает Day.Az, на вопрос ответил председатель Союза либеральных экономистов, эксперт по экономическим вопросам Акиф Насирли.

По словам экономиста, если речь идет о трудовой пенсии, то в соответствии с законодательством она ежегодно индексируется с января. Индексация проводится на основе процента роста среднемесячной заработной платы по стране за предыдущий год.

"Если, как указано, темп роста составил 9,2%, то данный процент применяется к текущему размеру пенсии. В настоящее время пенсия составляет 434 маната. При индексации на 9,2% сумма увеличивается примерно на 39-40 манатов. Таким образом, с января размер пенсии составит около 474 манатов", - отметил Акиф Насирли.

Эксперт подчеркнул, что точная сумма может незначительно отличаться в зависимости от официальных расчетов и округлений. При этом он уточнил, что речь идет не о повышении пенсии, а о компенсации утраченной реальной стоимости трудовой пенсии в номинальном выражении.

Акиф Насирли также отметил, что данная индексация распространяется исключительно на трудовые пенсии. Кроме того, страховой капитал, формируемый за счет отчислений граждан в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ), также подлежит индексации - уже в соответствии с уровнем годовой инфляции.

"Хотя Государственный комитет по статистике пока не опубликовал точные данные, ожидается, что в 2025 году годовой уровень инфляции составил около 5-6%. Соответственно, страховой капитал может увеличиться на 5-6%", - добавил экономист.