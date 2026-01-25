https://news.day.az/world/1811767.html Масштабный оползень произошел в индонезийской провинции - Десятки человек пропали без вести - ВИДЕО По меньшей мере семь человек погибли в результате оползня в индонезийской провинции Западная Ява, ещë 82 человека числятся пропавшими без вести. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
