Масштабный оползень произошел в индонезийской провинции

- Десятки человек пропали без вести - ВИДЕО

По меньшей мере семь человек погибли в результате оползня в индонезийской провинции Западная Ява, ещë 82 человека числятся пропавшими без вести.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.