Gigabyte и Corsair меняют цены на видеокарты и память

По мере того, как цены на накопители выходили из-под контроля, это затронуло и цены на видеопамять, что напрямую привело к росту цен на видеокарты, и производители начали прибегать к довольно странным методам.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, пользователи зарубежного форума Reddit сообщили о внезапном и значительном повышении цен на видеокарты таких брендов, как Gigabyte.

Например, после оформления заказа на Gigabyte RTX 5070 Ti WindForce пользователи получили уведомление о задержке доставки, а на следующий день заказ отменили, и цена выросла на 200 долларов.

Некоторые пользователи сети также утверждали, что получили уведомление от розничного продавца о том, что запасы видеокарт ограничены: RTX 5070 Ti, 5080 и 5090 полностью отсутствуют на складе, и за один раз можно приобрести только 5 видеокарт RTX 5070.

Это касается не только видеокарт, но и памяти. Например, пользователь заказал оперативную память Corsair 48 ГБ DDR5 за 240 долларов, но заказ был отменен из-за ошибки в цене, которая выросла.

В канун Нового года один из пользователей сети купил компьютер Corsair за 3500 долларов, но заказ был отменен, и выяснилось, что цена изменилась до 4300 долларов.