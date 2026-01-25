https://news.day.az/world/1811783.html Скалолаз-экстремал совершил опасный подъем на небоскреб - ФОТО - ВИДЕО Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб "Тайбэй 101" высотой 508 метров. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, для этого 40-летнему американцу потребовалась 91 минута.
Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб "Тайбэй 101" высотой 508 метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, для этого 40-летнему американцу потребовалась 91 минута.
