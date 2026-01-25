Скалолаз-экстремал совершил опасный подъем на небоскреб

Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб "Тайбэй 101" высотой 508 метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, для этого 40-летнему американцу потребовалась 91 минута.