В Азербайджане выпадет снег

Обнародован прогноз погоды на 26 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и вечером в некоторых местах возможен моросящий дождь. Юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью от +1°С до +3°С, днем от +6°С до +10°С. Атмосферное давление составит 766 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но вечером в некоторых восточных районах ожидаются осадки, в горных территориях - снег. В отдельных местах временами будет наблюдаться туман. Умеренный западный ветер периодически будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от -2°С до +3°С, днём - от +8°С до +12°С, в горах ночью от -3°С до -8°С, днём от 0°С до +5°С.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается гололед на дорогах.

