Трамп сделал важное заявление по атакам на Иран

Президент США Дональд Трамп выступает против дальнейших ударов по энергетической инфраструктуре Ирана после недавних атак.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, глава Белого дома считает, что после удара по стратегически важному газовому месторождению "Южный Парс" дополнительная эскалация не требуется.

Ранее удары были нанесены по объектам нефтегазовой отрасли Ирана, включая нефтеперерабатывающий завод и нефтехимический комплекс "Эселуйе", а также крупнейшее в мире газовое месторождение.

Как отмечают источники, решение поддержать атаку на "Южный Парс" было связано с необходимостью послать сигнал Тегерану на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. В Вашингтоне полагают, что этот сигнал был воспринят и дальнейшие удары по энергетическим объектам на данном этапе нецелесообразны.

Вместе с тем, по информации издания, позиция американской стороны может быть пересмотрена в зависимости от дальнейших действий Ирана, в частности в контексте Ормузского пролива.