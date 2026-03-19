Необычное природное явление в океане - ВИДЕО
Над островами нередко можно наблюдать удивительное зрелище - облака, словно зависшие точно над сушей, создавая эффект "идеального парения".
Как сообщает Day.Az, это явление имеет вполне научное объяснение. Причина кроется в разнице нагрева поверхности: суша нагревается значительно быстрее, чем окружающая ее вода.
В результате над островом формируется восходящий поток воздуха. Теплый и влажный воздух поднимается вверх, постепенно охлаждается и конденсируется, образуя облако непосредственно над участком суши.
