"Радиостанция Судного дня" вновь вышла в эфир

Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", впервые с 12 марта вышла в эфир и передала слово "волошип".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

"НЖТИ 42144 ВОЛОШИП 5101 8306", - говорится в посте, появившемся накануне в 18:43.

Обычно УВБ-76 транслирует жужжащий дежурный сигнал, иногда прерывающийся на зашифрованные послания. Из-за этого характерного звука ее называют "Жужжалкой".

До этого стало известно, что с начала 2026 года радиостанция УВБ-76 стала вещать активнее, чем в прошлом году. В период с 1 января по 15 марта в эфир было передано 106 сообщений, хотя за полных три месяца 2025 года таких сообщений было 99.

Кроме того, радио стало чаще повторяться. Например, несколько раз в эфире звучали слова "панкозвук", "голубей", "кобочелн", "залпофирн", "блицосидр", "блуд", "прыщавый", "коварный" и "жиротряс". Первое в 2026 году сообщение радио передало уже через 21 минуту после наступления Нового года.