Ученые оживили мозг мухи в виртуальном мире

Ученые стартапа из Сан-Франциско впервые оцифровали мозг мухи и запустили его в виртуальном теле.

Как сообщает Day.Az, в проекте под названием EON Systems была скопирована вся нервная система насекомого - около 125 тысяч нейронов и десятки миллионов связей. При этом мозг внутри компьютера управляет виртуальным телом самостоятельно, без заранее прописанных команд или алгоритмов.

Виртуальная муха двигается, реагирует на окружающую среду и "живет", как настоящий организм. Ученые подчеркивают: ее ничему не обучали - это точная копия живого мозга, функционирующая в новой среде.