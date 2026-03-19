Ученые оживили мозг мухи в виртуальном мире - ВИДЕО Ученые стартапа из Сан-Франциско впервые оцифровали мозг мухи и запустили его в виртуальном теле. Как сообщает Day.Az, в проекте под названием EON Systems была скопирована вся нервная система насекомого - около 125 тысяч нейронов и десятки миллионов связей.
Как сообщает Day.Az, в проекте под названием EON Systems была скопирована вся нервная система насекомого - около 125 тысяч нейронов и десятки миллионов связей. При этом мозг внутри компьютера управляет виртуальным телом самостоятельно, без заранее прописанных команд или алгоритмов.
Виртуальная муха двигается, реагирует на окружающую среду и "живет", как настоящий организм. Ученые подчеркивают: ее ничему не обучали - это точная копия живого мозга, функционирующая в новой среде.
