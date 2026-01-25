На озере Мичиган образовались редкие ледяные фигуры

На озере Мичиган зимой раз в десятилетие образуются удивительные ледяные фигуры разных форм, от огромных шаров до сложных скульптур. Например, волны могут шлифовать обломки льда, создавая сотни идеально круглых ледяных шаров на берегу.

Как передает Day.Az, при особых условиях формируются ледяные вулканы - конусы с отверстием, через которое при волнении выбрасывается вода, сразу замерзающая и наращивающая их высоту.

У берегов также образуется опасный шельфовый лёд - неровные нагромождения льда, под которыми скрывается холодная вода.