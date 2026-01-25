Партия Карапетяна играет в ребрендинг

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Сначала они были "по-нашему". Потом - "по-своему". Теперь, судя по всему, решили, что настало время быть "сильными". Все это - об одной и той же группе людей, которая так и не определилась, за кого она на самом деле: за народ, за Москву или исключительно за себя. На этот раз сторонники арестованного Самвела Карапетяна зарегистрировали новую политическую партию с громким названием "Сильная Армения". Название эффектное, почти рекламное. Обещает многое - как средство от всех болезней, которое в итоге оставляет только пену.

Армянские СМИ сообщили, что партия создана на базе движения "По-своему", учрежденного российским олигархом. Картина получается показательная: человек с миллиардными активами в Москве и устойчивыми связями в российской системе запускает в Ереване проект под лозунгом "по-своему". Только вот вопрос - по какому именно "своему"? Российскому, корпоративному или просто удобному в конкретный момент. Ранее они уже пробовали "по-нашему", но общество так и не поняло, чье именно "наше" имели в виду. Теперь решили сменить упаковку и усилить подачу. Название поменяли - лица остались теми же.

В пресс-службе движения заявили, что "организационное оформление партии находится на финальной стадии". Формулировка почти трогательная. В стране с системными социальными проблемами и массовой бедностью всерьез обсуждают финальные стадии очередного политического проекта, финансируемого из российских источников. Вскоре, как обещают, будет представлена политическая повестка и "видение социально-экономического развития". Слово "видение" давно стало удобным прикрытием отсутствия конкретных решений. Каждый раз, когда миллиардеры начинают рассуждать о бедности, у общества возникает не надежда, а раздражение.

Попытки Карапетяна зайти в политику - не новость. Осенью прошлого года движение "По-нашему" заявляло о намерении участвовать в парламентских выборах. Тогда это выглядело как пробный шар - попытка аккуратно встроить московские интересы в ереванскую политическую реальность. Не сработало. Теперь стратегия стала прямолинейнее: новый бренд, прежний капитал, та же зависимость. "По-нашему" не зашло - попробуем "по-сильному".

Сам Карапетян давно выстроил публичный образ: уверенный взгляд, дорогие костюмы, обязательный фон из гор и флагов. Визуально - готовый герой политической рекламы. По сути - олигарх, примеряющий на себя роль армянского патриота. Риторика стандартная: национальное единство, экономическое возрождение, вера в будущее. Все это уже слышали - и не раз.

"Сильная Армения" сегодня напоминает новый сезон старого сериала, который давно потерял сюжет. Те же персонажи, те же диалоги, тот же режиссер - меняется только афиша. Логика проста: если предыдущий бренд не сработал, нужно придумать более громкое название. Следующим шагом, видимо, станет что-то еще более абстрактное и пафосное.

Карапетян искренне верит, что политический фасад можно перекрасить и выдать за новое здание. Но под вывеской все тот же сырой фундамент. Проекты, рожденные вне страны, питающиеся внешними ресурсами и говорящие языком заезженных политтехнологических шаблонов, трудно представить как подлинно национальные. Армянским в них остается разве что ударение.

Биография Карапетяна хорошо известна. Миллиардер, выросший в системе, построивший империю "Ташир" на тесных связях с властью, госзаказами и энергетикой. Его состояние оценивается примерно в 4,5 миллиарда долларов. Эти деньги заработаны не в Армении и не для Армении, ведь не она стала его школой, рынком и источником капитала. Теперь же он ищет политическое будущее в стране, которая для его бизнеса всегда была вторичной.

Поэтому сегодня "Сильная Армения" - сборище бывших чиновников, олигархических обид и ностальгии по старой номенклатуре. Они говорят о новом пути, но предлагают хорошо знакомый сценарий: зависимость, контроль, стагнация. Все то, от чего армянское общество пыталось уйти.

Карапетян заявляет, что Армения должна быть страной безопасности и благополучия. Звучит красиво, но за этими словами нет ответов. За счет чего? За счет каких реформ? Или за счет новых договоренностей, в которых выигрывает прежде всего его бизнес? Его политическая риторика - это калька с российских лозунгов начала 2000-х, адаптированная под местную аудиторию.

Самое показательное - символика и организация. Штаб партии, по данным источников, размещен в одном из бизнес-центров Карапетяна. Внизу - коммерция, наверху - политика. Символизм прозрачный и даже честный. Здесь ничего не маскируют.

Митинги новой партии пока не впечатляют. Публики немного, энтузиазма еще меньше. Общество устало от богатых, которые пытаются говорить от имени бедных. Люди видят разницу между реальной силой и громким словом в названии.

"Сильная Армения" в итоге является проектом без идеологии, без доверия и без собственной опоры. Ее сила - в капитале. Но сила, основанная на деньгах и зависимости от них, всегда временная. Настоящая сила - в ответственности и самостоятельности. А этого в новом проекте Карапетяна по-прежнему не видно.

Слова можно менять бесконечно. Суть - нет.