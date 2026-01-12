Мафии Карапетяна мерещится война с Азербайджаном

Автор: Ибрагим Алиев

После Второй Карабахской войны Азербайджан, исходя из интересов мирного и стабильного будущего Южного Кавказа, взял на себя инициативу и предложил Армении, несмотря на совершенные ею преступления против человечности, подписать мирный договор. С тех пор Баку последовательно предпринимал конкретные и практические шаги в рамках мирной повестки. Ереван, в свою очередь, также демонстрирует движение в этом направлении, однако пока в основном на словах. Отдельным остается вопрос армянской конституции, в которой зафиксированы территориальные претензии к нашей стране. Впрочем, и эта проблема является решаемой.

Азербайджан снял ограничения на транзит товаров. Баку дважды направил в Армению партии нефтепродуктов. Казахстан и Россия, в свою очередь, отправили через территорию нашей страны пшеницу и сахар. Иными словами, все это свидетельствует о приверженности мирной повестке.

Тем не менее, некоторые силы в Армении в отчаянии пытаются доказать обратное. Сегодня реваншистское движение "По-нашему", крышей которого является Самвел Карапетян вместе со своим племянником Нареком, заявило, что, внимание, "Азербайджан готовится к войне".

Почему? Потому что! Никакие весомые аргументы в противовес вышеупомянутому мирному процессу не приводятся.

"Я изучил международные встречи, военные учения и учебные военные курсы министерств обороны Азербайджана и Армении. В то время, когда Азербайджан проводит наземные военные учения, Министерство обороны Армении превратилось в комнату совещаний, хотя от слабого руководителя ожидать чего-либо нормального неуместно.

Министерство обороны Азербайджана в декабре провело 8 встреч с представителями различных государств, 5 из которых с представителями Турции. 6 раз проходили занятия и курсы по военной подготовке, три раза были встречи с представителями НАТО. За весь декабрь Министерство обороны Армении провело всего 5 встреч с представителями различных государств и 1 встречу с представителями НАТО. Военных учений не было вообще. Придя к власти, народное движение "По-нашему" повысит боеготовность солдат, расширит сеть международных партнеров и сделает все возможное для обеспечения мира", - заявил член движения Гарник Давтян.

Поясним параноику Давтяну одну простую истину - проведение Азербайджаном встреч, учений, курсов не означает то, что страна готовится к войне. Это стандартная практика в любом военном ведомстве в любой стране. То, что в минобороны Армении этого не делают, - это их проблемы.

Военная дипломатия, плановые учения и образовательные программы являются базовыми элементами функционирования любой современной армии. Это не экстренные меры и не индикаторы подготовки к боевым действиям, а рутинная, непрерывная работа, без которой армия просто деградирует. В Армении, думаем, это прекрасно знают, учитывая то, во что превратилась ее армия. Контакты с иностранными военными ведомствами, совместные курсы, штабные тренировки, обмен опытом и участие в международных форматах направлены прежде всего на повышение управляемости, совместимости и профессионального уровня вооруженных сил. Именно так выглядит нормальная армия в мирное время.

Азербайджан после 2020 года находится в принципиально иной реальности. Страна завершила войну, восстановила территориальную целостность и перешла к этапу институционального развития армии: реформы командных структур, внедрение новых стандартов управления, адаптация к современным угрозам и обновление системы подготовки личного состава. Все это требует постоянных учений, регулярных контактов с партнерами и участия в международных военных инициативах. Учитывая то, что в Армении не спадают реваншистские настроения, отказ от такой работы означал бы сознательное ослабление собственной безопасности, на что ни одно ответственное государство не пойдет.

Важно и другое. Если бы Азербайджан действительно готовился к войне, это выражалось бы совсем в иных признаках. Речь шла бы о масштабной мобилизации, резком наращивании ударных группировок, концентрации войск у линии соприкосновения, изменении риторики на официальном уровне и свертывании любых каналов экономического и гуманитарного взаимодействия. Ничего подобного не происходит. Напротив, Баку последовательно демонстрирует открытость к транзиту, допускает поставки товаров через свою территорию, поддерживает контакты по линии мирного процесса и избегает эскалационной риторики.

Мафия Карапетяна и другие неспокойные и неадекватные группировки, не видя системной работы в армянской военной сфере, в преддверии выборов пытаются выставить Азербайджан агрессором. Агрессии никакой нет. Но пока в Армении есть реваншистские настроения и пока не внесены изменения в конституцию, Баку в полном праве (и это совершенно логично) думать о том, что будет, если эти силы придут к власти. Учитывая заявление Давтяна о том, что "По-нашему" повысит боеготовность солдат, расширит сеть международных партнеров, очевидно, что не зря.

Азербайджанская сторона не намерена начинать войну, тогда как реваншистские силы до сих пор не могут смириться с поражением. Азербайджан действует прагматично: укрепляет свою армию не ради войны, а для того, чтобы она больше никогда не повторилась. Сильная, профессиональная и интегрированная в международные форматы армия - это фактор сдерживания, а не агрессии. Именно такая армия служит фундаментом устойчивого мира. Поэтому пора прекратить спекуляции на теме войны, за которыми скрывается лишь страх окончательной утраты политической значимости.