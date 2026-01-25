Британские туристы напали на многодетную семью в Египте

Британские туристы напали на многодетную семью в элитном отеле в Египте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, инцидент произошел в пятизвездочной гостинице Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе. Пара с тремя детьми отдыхала у бассейна, когда появилась группа британцев примерно из 15 человек. Они решили занять лежаки и сбросили их вещи, из-за чего случился конфликт.

В ходе ссоры отец вступился за дочь, которую толкнула одна из англичанок. Впоследствии на место прибыли правоохранители.

Пострадавшие планируют подать заявление в полицию.

При этом они отметили, что не получили медпомощь.