Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Королевство Бахрейн с визитом для участия в церемонии открытия 16-й Пленарной Сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Возглавляемую спикером Милли Меджлиса делегацию в Международном аэропорту Бахрейна встречали председатель Консультативного Совета Королевства Бахрейн Али бин Салех Аль-Салех, первый заместитель председателя Совета Представителей Бахрейна Абдулнаби Салман Ахмед, второй заместитель председателя Совета Представителей Ахмед Абулвахед Гарата, председатели комитетов Совета Представителей Махмуд Мерза Фарда, Ахмед Сабах Аль-Саллум, Хасад Эйд Бухаммас, Мамдух Аббас Аль-Салех, Мохамед Муса Мохамед, депутат Зейнап Абдуламир Халил и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрены выступление Сахибы Гафаровой на 16-й сессии АПА и ряд встреч, которые ей предстоит провести.