В Азербайджане готовятся закрыть эти школы

Вопрос закрытия малочисленных школ в отдаленных селах и перевода их учеников на онлайн-обучение, который обсуждается уже давно, близок к практической реализации. Недавнее заявление министра науки и образования Эмина Амруллаева по этому поводу можно считать шагом к началу такого перехода. По его словам, в стране есть регионы, где расходы на одного ученика превышают стоимость обучения в частных школах в центре Баку. "Таких сельских школ не десять, а сотни", - подчеркнул министр. Он также отметил, что в малых школах существует серьезная проблема с качеством образования, а численность персонала там вдвое превышает количество учеников. Согласно заявлению министра, с сентября следующего года планируется переход на дистанционное обучение в школах с малым числом учащихся, и этот процесс будет реализован в формате пилотного проекта.

Day.Az представляет материал газеты "Kaspi" по данной теме:

Переход может оказаться весьма болезненным. Не станет ли эта модель препятствием для социализации детей? Будет ли у всех учеников закрывающихся школ доступ к необходимым технологическим средствам? Не приведет ли это к новой волне миграции из сел в города, когда родители будут вынуждены переезжать ради образования своих детей?

Мнения специалистов сферы образования по этому вопросу также неоднозначны.

Руководитель Учебно-методического центра Азербайджанского государственного педагогического университета Халида Гамидова обращает внимание на то, что в отдаленных районах действительно существуют школы, где обучаются один или два ученика. На такую ситуацию влияют переезд семей в города и сокращение числа детей в селах. Содержание подобных школ становится серьезной финансовой нагрузкой. По ее оценке, министерство рассматривает альтернативные модели организации обучения. В качестве примера она приводит соседнюю Грузию, где школьные автобусы собирают детей из отдаленных сел, доставляют их в одну школу, а затем возвращают обратно и передают родителям. Одновременно Х.Гамидова указывает на необходимость законодательных изменений в связи с возможным переходом на онлайн-обучение. В настоящее время дистанционная форма образования в стране юридически не закреплена и должна быть отражена в законодательстве. Дополнительной проблемой остается ограниченная доступность технологических устройств в сельской местности, а также перебои с интернетом, что особенно ярко проявилось в период пандемии.

Преподаватель немецкого языка полной средней школы села Чархы Хачмазского района Тават Искендерова считает, что переход на онлайн-обучение в отдаленных и малочисленных школах может частично решить проблему нехватки педагогов. Такой формат, по ее мнению, позволит повысить качество обучения и избавит детей от необходимости заниматься в неотремонтированных школьных зданиях в удаленных селах. Кроме того, может быть обеспечена непрерывность преподавания предметов, а учащиеся получат возможность обучаться у профильных специалистов по всем дисциплинам. Вместе с тем она указывает и на возможные минусы предлагаемой модели: детям будет сложнее социализироваться и заводить новых друзей. Реализация инициативы в формате пилотного проекта, по ее словам, позволит заранее выявить и оценить потенциальные трудности.

Преподаватель информатики общей средней школы села Дегеди Астаринского района Немет Тарвердиев отмечает, что очные занятия в классе полностью заменить невозможно, однако и его отношение к данной инициативе нельзя назвать однозначным. В отдаленных районах детям нередко приходится тратить два-три часа на дорогу в школу, и в таких условиях онлайн-обучение может выглядеть более рациональным вариантом. Он обращает внимание на то, что в целом проблема доступа к интернету в стране во многом решена, однако учащихся необходимо обеспечить компьютерами или ноутбуками для полноценного участия в занятиях. При этом даже при очной форме обучения значительная часть учебных материалов и заданий уже передается школьникам через интернет. Ключевым фактором успешной реализации этой идеи, по его мнению, станет роль родителей. При обучении ребенка дома ответственность семьи возрастает, поэтому целесообразно заранее проводить обучающие занятия и для родителей в тех селах, где планируется внедрение подобных проектов, усиливая их вовлеченность и контроль за учебным процессом.

Преподаватель французского языка Гюльнар Алиева указывает на наличие как положительных, так и отрицательных сторон онлайн-обучения. Сегодня практически во всех домах есть интернет и доступ к технологическим устройствам, а в ряде случаев дистанционные занятия способны давать более высокий эффект, чем очные уроки. В школьной среде дети часто бывают более шумными и склонны нарушать учебный процесс, тогда как в онлайн-формате такие проблемы возникают реже. Вместе с тем вопрос социализации учащихся при дистанционном обучении остается сложным.

Отдельного внимания заслуживает и судьба учителей школ, которые могут быть закрыты. На это обращает внимание работающий в США эксперт в сфере образования Гошгар Мехерремов. С точки зрения более рационального использования финансовых ресурсов перевод малочисленных школ в отдаленных селах на дистанционное обучение выглядит логичным решением. Однако в центре обсуждения должен оставаться вопрос качества образования. Возникают сомнения, удастся ли в таких условиях обеспечить детям полноценное обучение, высокоскоростной интернет и необходимое оборудование. Эксперт напоминает, что для учащихся из отдаленных районов существуют разные модели обучения, включая дистанционный формат и подвоз в другие населенные пункты. Онлайн-обучение, по его оценке, способно выполнять функцию передачи знаний, однако не может заменить все функции школы, прежде всего социальную. Даже при стабильном интернете и наличии техники невозможно сформировать полноценную среду общения и социализации. Кроме того, остается открытым вопрос трудоустройства учителей закрывающихся школ. В качестве более эффективной альтернативы для таких районов он рассматривает организацию подвоза учащихся в близлежащие населенные пункты и обеспечение обязательного образования как минимум до девятого класса.