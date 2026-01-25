Сотрудник SOCAR трагически погиб в Сальяне

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла позавчера вечером на старом магистральном пути Алят-Астара, в районе села Йеникенд.

По информации, водитель автомобиля ВАЗ 2106 сбил пешехода, который пытался перейти дорогу. Пострадавшим оказался Талех Исмаилов, 1981 года рождения. Он получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте происшествия, пока его доставляли в больницу.

Талех Исмаилов был отцом двоих детей и работал в SOCAR в отделе дайвинга и спасательных работ. Он возвращался с работы, когда произошла трагедия. На момент происшествия он вышел из автомобиля и направлялся домой.

По факту ДТП проводится расследование.