Сотрудник SOCAR трагически погиб в Сальяне - ФОТО
В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла позавчера вечером на старом магистральном пути Алят-Астара, в районе села Йеникенд.
По информации, водитель автомобиля ВАЗ 2106 сбил пешехода, который пытался перейти дорогу. Пострадавшим оказался Талех Исмаилов, 1981 года рождения. Он получил тяжелые телесные повреждения и скончался на месте происшествия, пока его доставляли в больницу.
Талех Исмаилов был отцом двоих детей и работал в SOCAR в отделе дайвинга и спасательных работ. Он возвращался с работы, когда произошла трагедия. На момент происшествия он вышел из автомобиля и направлялся домой.
По факту ДТП проводится расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре