США обратились к Италии с просьбой

США попросили Италию помочь с урегулированием в Газе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По информации агентства, эта просьба поступила в офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони на этой неделе. Она была передана по диплломатическим каналам. Отмечается, что решение глава правительства будет принимать самостоятельно. Италия сомневается, стоит ли ей присоединяться к международным стабилизационным силам в Газе. Страна не подписала созданный по инициативе США устав Совета мира по сектору Газа.

По словам источника Bloomberg, США не ждет от Италии отправления военных в Газу. Речь идет только о том, чтобы Италия занималась обучением миротворцев из других стран.