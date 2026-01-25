В США допустили встречу Путина и Зеленского

США считают, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться очень скоро,

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа.

В материале уточняется, что перед этим необходимо провести дополнительные трехсторонние переговоры.

При этом собеседник портала добавил, что переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби (ОАЭ) прошли "настолько хорошо, насколько в Вашингтоне могли себе представить".

США довольны прогрессом, отметил он.