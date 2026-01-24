https://news.day.az/politics/1811582.html Вице-президент США посетит Азербайджан Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению. Как передает Day.Az, об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
По его словам, визит Вэнса будет направлен на дальнейшее продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также на реализацию "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).
Ранее Трамп заявил, что США укрепят стратегическое партнерство с Азербайджаном.
