Вице-президент США посетит Азербайджан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

По его словам, визит Вэнса будет направлен на дальнейшее продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также на реализацию "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Ранее Трамп заявил, что США укрепят стратегическое партнерство с Азербайджаном.