Пожар в частном доме в Баку, есть погибшие
В Сабаильском районе Баку на приусадебной территории трехэтажного частного жилого дома произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям
В одноэтажном двухкомнатном доме общей площадью 40 кв. м огнем были повреждены воспламеняющиеся конструкции одной из комнат на площади 20 кв. м.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела двух погибших. Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
