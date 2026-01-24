https://news.day.az/world/1811656.html Дания обратилась к НАТО Дания обратилась к НАТО с просьбой уделить приоритетное внимание Арктике. Как передает Day.Az со ссылкой на tv2.dk, об этом рассказала премьер-министр страны Метте Фредериксен. По ее словам, Дания получила поддержу НАТО в этом вопросе. "Теперь мы будем дальше обсуждать, как именно это будет выглядеть", - скзаала Фредериксен.
Дания обратилась к НАТО
Дания обратилась к НАТО с просьбой уделить приоритетное внимание Арктике.
Как передает Day.Az со ссылкой на tv2.dk, об этом рассказала премьер-министр страны Метте Фредериксен.
По ее словам, Дания получила поддержу НАТО в этом вопросе. "Теперь мы будем дальше обсуждать, как именно это будет выглядеть", - скзаала Фредериксен.
