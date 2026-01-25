Джастин Гэтжи забрал пояс UFC у Пимблетта

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе (США) прошел первый номерной турнир года в UFC - UFC 324, главным событием которого стал бой за временный чемпионский пояс в легком весе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, поединок продлился все пять раундов и завершился победой Гэтжи единогласным решением судей со счетом 48:47, 49:46 и 49:46. На протяжении боя американец превзошел соперника по количеству акцентированных ударов и несколько раз был близок к досрочному завершению, нанося Пимблетту серьезный урон.

Несмотря на это, бой дошел до судейского решения, по итогам которого Гэтжи завоевал временный чемпионский титул UFC в легком весе. Ожидается, что следующим соперником американца станет Илия Топурия.

Теперь в активе Джастина Гэтжи 27 побед и пять поражений в ММА. Для Пэдди Пимблетта это поражение стало первым в UFC, его общий рекорд в смешанных единоборствах составляет 23 победы и четыре поражения.