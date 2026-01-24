В Баку и регионах ожидается туман и слабая морось

25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами прояснения, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром возможен слабый туман и морось.

Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью +1...+4°C, днем +5...+8°C. Атмосферное давление - 763-766 мм рт. ст., влажность - 70-80%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, местами возможен туман.

Будет дуть умеренный западный ветер. Температура ночью −3...+2°C, днем +6...+10°C. В горах ночью −5...−10°C, днем −3...+2°C.

Ночью и утром на некоторых горных и предгорных участках дороги будут скользкими из-за льда.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az