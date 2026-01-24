Президент Румынии отклонил идею референдума об объединении с Молдовой

Президент Румынии Никушор Дан отклонил идею проведения референдума об объединении с Молдовой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это неуместно, пока нет [такой] воли Республики Молдова", - заявил он журналистам в городе Фокшань, где участвовал в торжествах по случаю Дня объединения. Глава государства отметил, что Румыния поддерживает соседнюю страну в ее стремлении вступить в Евросоюз.

"Этот вопрос [объединения с Румынией] касается исключительно граждан Республики Молдова, - приводит его слова агентство Аджерпрес. - <...> Мы уважаем волю граждан Республики Молдова относительно целей, которые они выбрали. Если в определенный момент у них будет другое мнение, мы будем действовать соответствующим образом".

Вопрос возник в связи с тем, что президент Молдовы Майя Санду 12 января заявила, что проголосовала бы за ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу.