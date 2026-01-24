Сборная Азербайджана по футзалу проведет второй товарищеский матч с Данией

Сборная Азербайджана по футзалу сегодня проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Евгения Куксевича встретится со сборной Дании. Игра пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 16:00. Обслуживать встречу будет судейская бригада в составе Князя Амирасланова, Рзы Мамедова и Анара Фараджова.

Отметим, что первый товарищеский матч между командами, состоявшийся 22 января, завершился победой сборной Дании со счетом 4:1.