https://news.day.az/sport/1811617.html Сборная Азербайджана по футзалу проведет второй товарищеский матч с Данией Сборная Азербайджана по футзалу сегодня проведет очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Евгения Куксевича встретится со сборной Дании. Игра пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 16:00.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Евгения Куксевича встретится со сборной Дании. Игра пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 16:00. Обслуживать встречу будет судейская бригада в составе Князя Амирасланова, Рзы Мамедова и Анара Фараджова.
Отметим, что первый товарищеский матч между командами, состоявшийся 22 января, завершился победой сборной Дании со счетом 4:1.
