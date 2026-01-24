Microsoft сообщила о критическом сбое в Windows 11

Microsoft признала наличие новой критической ошибки в Windows 11, связанной с установкой январского обновления KB5074109.

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте службы поддержки компании.

Сообщается, что после установки апдейта у пользователей возникают проблемы при работе с облачными хранилищами, включая OneDrive и Dropbox. Приложения могут зависать, аварийно завершать работу или выдавать системные ошибки. Сбой затрагивает как сторонние программы, так и встроенные сервисы Windows.

Наиболее серьезные проблемы зафиксированы в работе Outlook. В случае если файлы данных почты формата .PST размещены в папках OneDrive, почтовый клиент может перестать отвечать, а отправленные письма - сохраняться с ошибками.

В качестве временного решения Microsoft рекомендует перенести рабочие файлы из облачных каталогов в локальное хранилище до выхода официального исправления. Сроки выпуска патча пока не уточняются.

Отмечается, что это уже не первый сбой, связанный с обновлениями Windows 11 в 2026 году. Ранее пользователи сообщали о проблемах с режимом сна, появлении черных экранов и неполадках в корпоративных сервисах Citrix.