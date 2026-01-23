Европа призывает Украину добиться "энергетического перемирия" с РФ

Несколько европейских стран хотят, чтобы Украина на встрече трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби добилась "энергетического перемирия".

Как передает Day.Az, об этом ТАСС заявил источник.

"Ряд европейских стран этого очень хочет", - сказал собеседник. Он не смог уточнить, была ли уже эта тема поднята на переговорах в ОАЭ.

Владимир Зеленский ранее заявлял о готовности Киева к "энергетическому перемирию". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда напомнил, что Россия считает своим приоритетом гарантированный и устойчивый долгосрочный мир на Украине, а не перемирие.

Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби продолжаются переговоры США-Украина-РФ.