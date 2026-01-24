В Гяндже пройдут чемпионаты Азербайджана по борьбе

Чемпионаты Азербайджана по борьбе пройдут в Гяндже.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Федерации борьбы Азербайджана.

Согласно информации, соревнования пройдут в рамках фестиваля борьбы, который состоится в спортивном дворце Гянджи. Чемпионат Азербайджана среди спортсменов до 20 лет по греко-римской и вольной борьбе пройдет с 3 по 7 февраля, за ним последуют чемпионаты по женской борьбе в возрастных категориях до 15 и до 17 лет по борьбе, а чемпионат Азербайджана среди спортсменов до 17 лет по греко-римской и вольной борьбе состоится с 9 по 13 февраля.

Одиннадцатидневный турнир будет организован в соответствии с правилами Всемирного союза борцов (UWW). Наряду с местными судьями, в поединках примут участие судьи высшей категории (I-S), приглашенные из-за рубежа.

По результатам чемпионатов три лучших спортсмена будут отобраны в национальные сборные в соответствующих возрастных группах.

Отметим, что церемония открытия чемпионата Азербайджана среди спортсменов до 20 лет состоится 3 февраля, а церемония открытия соревнований среди спортсменов до 17 лет - 9 февраля. В прошлом году в спортивном дворце Гянджи проходил чемпионат Азербайджана по борьбе среди юниоров до 15 лет.