Обнародованы официальные данные о жертвах и материальном ущербе в ходе протестов в Иране

В результате недавних протестов в Иране были повреждены 305 машин скорой помощи и автобусов, 24 автозаправочные станции, 300 частных домов, 700 магазинов, 750 банков, 414 государственных зданий, 749 полицейских участков, 120 центров "Басидж", 200 школ, 350 мечетей, 15 библиотек, 2 армянские церкви, 800 банкоматов, а также 800 частных автомобилей.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в своей публикации в социальной сети X.

По словам Арагчи, общее число погибших составило 3 117 человек, из которых 2 427 - гражданские лица и представители сил безопасности, а 690 - террористы.

Отметим, что с конца декабря прошлого года в Иране начались акции протеста, вызванные резким обесценением национальной валюты - риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляцией и другими экономическими проблемами.