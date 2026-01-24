Трамп раскрыл судьбу нефти с захваченных США танкеров

Соединенные Штаты выгрузили венесуэльскую нефть со всех семи захваченных танкеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью New York Post.

"Скажем так, у них нет нефти. Мы забрали нефть. (...) Нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне и в другие места", - сказал американский лидер.

По его словам, в настоящее время нефтяная индустрия Венесуэлы находится под контролем Соединенных Штатов, а американские компании готовы увеличить объемы инвестиций в стране. "Часть нефти достанется Венесуэле, а часть - нам. (...) Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде", - добавил Трамп.