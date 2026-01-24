https://news.day.az/world/1811637.html На Аляске рухнула буровая установка - ВИДЕО В США на Аляске во время транспортировки по ледяной дороге обрушилась нефтяная платформа ConocoPhillips Alaska. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам представителей компании, в результате опрокидывания возник небольшой пожар, который уже локализован и контролируется.
В США на Аляске во время транспортировки по ледяной дороге обрушилась нефтяная платформа ConocoPhillips Alaska.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам представителей компании, в результате опрокидывания возник небольшой пожар, который уже локализован и контролируется.
На данный момент специалисты оценивают ущерб и разрабатывают план по подъему и восстановлению инфраструктуры.
