Презентовано новое поколение робособак

Близкие к китайскому гиганту Alibaba компании MirrorMe Technology и Kaierda презентовали новое поколение робособак под брендом Apollo.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Apollo переносит до 70 кг груза, работает без подзарядки более 6 часов, не боится ни пыли, ни воды (стандарт IP67), уверенно ходит по камням и забирается на ступени высотой 20 см, а встроенные лидар и тепловизор позволяют ему самостоятельно оценивать обстановку и принимать решения.

По словам Ван Хунтяо, основателя MirrorMe Technology, робот решает конкретные проблемы, возникающие при осмотре линий электропередач, в работе заводов и в ситуациях повышенного риска в чрезвычайных ситуациях.

Представляем вашему вниманию данное видео: