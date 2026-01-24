Назван объем поставок азербайджанской нефти в Чехию

В 2025 году из Азербайджана в Чехию было экспортировано 1,405 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 742,2 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в стоимостном выражении сократился на 338,8 млн долларов, или на 31,3%, а в физическом объеме - на 365 тыс. тонн, или на 20,6%.

В 2024 году Азербайджан экспортировал в Чехию 1,770 млн тонн нефти и нефтепродуктов на общую сумму 1,082 млрд долларов США.

В целом в 2025 году Азербайджан поставил сырую нефть и нефтепродукты из битуминозных пород в 21 страну мира в объеме 23,4 млн тонн на сумму 12,1 млрд долларов США. По сравнению с 2024 годом экспорт в стоимостном выражении сократился на 2,4 млрд долларов, или на 16,2%, при этом физический объём поставок вырос на 215 тыс. тонн, или на 0,9%.

Отмечается, что на долю указанных товаров в 2025 году пришлось 48,28% общего объема экспорта страны.