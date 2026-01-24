Спасительная стратегия Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сообщения о том, что армия США приведена в максимальную степень боевой готовности на фоне резкого роста напряженности вокруг Ирана, стали одним из главных тревожных сигналов последних дней. По данным израильских СМИ, Вашингтон продолжает наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, а развертывание дополнительных сил должно завершиться уже в ближайшие дни.

В Израиле при этом считают, что наиболее вероятным сценарием станет не дипломатическое урегулирование, а американский удар по Ирану. Такая оценка, прозвучавшая на 12-м канале Израиля, подкрепляется и заявлениями израильского оборонного ведомства: ЦАХАЛ сохраняет полную боеготовность и максимальную бдительность, ожидая возможного развития событий по военному сценарию. Несмотря на публичные заявления президента США Дональда Трампа о готовности к диалогу, в Тель-Авиве убеждены: "эффективным выходом" из кризиса может стать именно силовой вариант.

Однако проблема заключается в том, что любой удар по Ирану, даже ограниченный, способен запустить цепочку последствий, которые быстро выйдут далеко за пределы американо-иранской конфронтации. Регион, где и без того накоплено множество конфликтов, может вновь оказаться на грани масштабной войны. Да, США и Иран находятся в состоянии затяжного противостояния уже десятилетиями. Но нынешняя фаза кризиса отличается особой плотностью военных приготовлений, высокой нервозностью союзников и растущим ощущением того, что дипломатические механизмы исчерпываются.

Военный удар, даже если он будет представлен как "точечная операция", практически неизбежно вызовет ответ. Причем ответ может быть асимметричным: через союзников Ирана в регионе, через атаки на инфраструктуру, через обострение в Персидском заливе. А это означает рост цен на нефть, угрозу энергетическим маршрутам и новую волну нестабильности. Именно поэтому прогнозы о вероятной силовой развязке вызывают обеспокоенность не только в Израиле или странах Персидского залива, но и в Азербайджане.

Для Азербайджана Иран - не абстрактный геополитический игрок, а соседнее государство, с которым нас связывают многие километры границы, исторические связи и важнейший гуманитарный фактор. В Иране проживают десятки миллионов этнических азербайджанцев. Это уникальная реальность, которая делает любую дестабилизацию внутри Ирана чувствительной и потенциально опасной для всего региона Южного Кавказа.

Очевидно, что новая война вокруг Ирана несет риск миграционных потоков, гуманитарных кризисов, роста трансграниных угроз. И потому в Баку подобные сценарии воспринимаются как кризис, последствия которого могут оказаться слишком близко. И тут важно подчеркнуть: с нынешним руководством Ирана, в частности с президентом Масудом Пезешкианом, Азербайджану удалось выстроить ровные, прагматичные и взаимоуважительные отношения.

После непростых периодов в двустороннем диалоге официальный Баку последовательно шел по пути нормализации и укрепления контактов. Сегодня отношения с Тегераном строятся на принципах взаимного уважения суверенитета и учета национальных интересов. Азербайджан заинтересован в стабильном, предсказуемом соседе.

Одновременно Азербайджан давно и последовательно развивает стратегический диалог с Израилем. Это партнерство многократно подчеркивалось как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне. Наша страна действительно играет уникальную роль в выстраивании модели отношений между мусульманским государством и еврейским государством - модели, основанной не на лозунгах, а на взаимной выгоде, доверии и уважении.

Азербайджан стал примером того, что сотрудничество возможно даже в крайне сложной региональной среде. И именно поэтому Баку объективно заинтересован в том, чтобы новой войны между Ираном и Израилем не произошло. Однако реальность международных отношений такова, что одного только нашего желания недостаточно. В мире, где решения принимаются в логике силы, государство обязано быть готовым к любому развитию событий.

И в этом заключается прагматизм и грамотность внешнеполитической линии официального Баку: Азербайджан никогда не строит свою безопасность на иллюзиях. Он готовится к различным сценариям, стремясь минимизировать или полностью исключить негативные последствия. Прошлый год уже показал, что даже в условиях жесткого ирано-израильского противостояния Азербайджан сумел пройти через кризис без ущерба для собственной стабильности и национальных интересов.

Это было достигнуто благодаря взвешенной дипломатии, точному расчету и способности действовать спокойно даже в условиях регионального давления. Уверенность в том, что Азербайджан сможет сохранить устойчивость и сейчас, во многом связана с тем, что во главе государства находится Ильхам Алиев - политик мирового масштаба, обладающий огромным опытом управления сложнейшими внешнеполитическими процессами.

Он неоднократно демонстрировал способность принимать решения, которые обеспечивают стране стабильность, безопасность и уважение на международной арене. В условиях, когда Ближний Восток вновь стоит у опасной черты, именно такая зрелая государственная линия становится ключевым фактором защиты национальных интересов.