Мастер-класс геополитики от Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

То, что произошло на нынешнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, как ни крути, является событием, демонстрирующим новые реалии на мировой политической арене. Кто-то оценивает их критически, а кто-то позитивно. Но отношение к происходящему всегда и везде зависело от целей, которые то или иное государство ставит перед собой, осуществляя определенные шаги.

Ровно так же обстоит дело и с Советом мира, создание которого было инициировано Президентом США Дональдом Трампом. Бесспорно, что само приглашение Азербайджана в Совет мира в качестве государства-учредителя является проявлением стратегического партнерства между Азербайджаном и США и роли нашей страны в продвижении мира на планете.

Кроме того, эта организация была создана для урегулирования конфликтов и обеспечения мира в регионах, затронутых конфликтами. Совет мира планирует сотрудничать с ООН, но не заменяет ее в решении глобальных проблем. В этой связи возникает резонный вопрос - разве мы не видим, что ООН давно уже не справляется с решением конфликтов в той или иной точке нашей планеты? Видим же. И о необходимости реформирования ООН было сказано немало. Собственно говоря, Азербайджан и сам увидел, что резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, касающиеся армяно-азербайджанского конфликта, так и остались невыполненными.

Азербайджан самостоятельно добился их практической реализации военно-политическим путем. Территориальная целостность нашей страны была восстановлена. Но нужны были конкретные шаги, которые бы сделали необратимым будущий мир между Азербайджаном и Арменией. И в этом смысле действительно важнейшую роль сыграл фактор личности Президента США Дональда Трампа, под патронажем которого 8 августа прошлого года в Вашингтоне произошло парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Само собой разумеется, что как Азербайджан, так и Армения просто не могли не быть представлены в Совете мира, который был учрежден нынешним главой Белого Дома. И совершенно логичной же была состоявшаяся сегодня в Давосе встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Дональда Трампа. Не первая уже, замечу, их личная встреча. Для сравнения напомню, что с бывшим Президентом Джо Байденом у главы нашего государства не было встреч.

И это была колоссальная ошибка бывшего руководства Соединенных Штатов. Они банально потеряли в качестве важного и сильного союзника ведущее государство Южного Кавказа. Нынешний Президент США Дональд Трамп таких ошибок не совершает. Он увеличивает число друзей и союзников Соединенных Штатов, воздавая справедливую оценку каждому из них. Да, в Вашингтоне действуют прагматично и ставя во главу угла национальные интересы США.

Такой подход не может не вызывать уважения. Тем более, что он сулит еще и практические, экономические выгоды нашему региону. Вот глава азербайджанского государства на сегодняшней встрече с главой ведущей мировой державы, подчеркнув, что в регионе уже установился мир, указал на то, что это находит отражение и в налаживании торговых отношений между двумя странами. В частности, Президент Азербайджана напомнил про начало поставок нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также доставку импортируемого зерна в Армению через территорию нашей страны.

Глава нашего государства отметил, что Зангезурский коридор, в том числе проект TRIPP, играют важную роль с точки зрения региональной связности. Как видим, происходят поистине исторические события, которые отвечают национальным интересам Азербайджана. Плюс, есть большие перспективы дальнейшего расширения азербайджано-американских отношений.

Никогда еще они не находились на столь высоком уровне. Уверен, что и вопрос окончательного снятия с повестки дня 907-ой поправки, существование которой сильно контрастирует с нынешним характером отношений между Баку и Вашингтоном, также будет решено положительно. У наших стран есть огромный потенциал для всестороннего развития отношений.

И все это - уже достигнутое и ожидаемое в ближайшем будущем - является плодом грамотно продуманной и четко претворенной в жизнь стратегии Президента Ильхама Алиева. Благодаря которой наша страна добилась поистине исторических целей и ныне признается в качестве важного союзника ведущими государствами мира. При этом Азербайджан имеет стратегические отношения и с Китаем, и с ЕС. Это и есть мастер-класс большой геополитической игры, в которой Президент Ильхам Алиев является признанным гроссмейстером.